التضامن تستهدف التوسع في معاشات الدعم النقدي لتشمل 4.2 مليون أسرة في 2022

كتبت- ياسمين سليم:

تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي، التوسع في عدد المستفيدين من معاشات الدعم النقدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي لتشمل 4.2 مليون أسرة في 2022، وفقا لبيان للوزارة اليوم الأحد.

وقال البيان، الذي ضم انجازات الوزارة على مدار 4 سنوات مضت، فضلا عن خطتها المستقبلية حتى 2022، إنها تستهدف التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي بتكلفة قدرها 24 مليار جنيه سنويا.

وأضافت أن هذا سيتم من خلال دمج المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، في منظومة واحدة ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى 4.2 مليون أسرة في عام 2022.

كما ستعمل الوزارة على عمليات تنقية المستفيدين من معاشات الدعم النقدي، وتسجيل أفراد جميع الأسر في قاعدة بيانات عن الفقر، لتشمل 27 مليون مواطن.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي معاشات للدعم النقدي من خلال برنامجي تكافل وكرامة للأسر الفقيرة والمعاقين وكبار السن، فضلا عن معاش الضمان الاجتماعي الموجه بالأساس للأسر الفقيرة التي ليس لديها دخل.

ويبلغ عدد المستفيدين من معاشي تكافل وكرامة 2.28 مليون أسرة بإجمالي عدد أفراد 9.3 مليون فرد، فيما يبلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي 1.7 مليون مستفيد، بحسب أخر بيانات لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتبلغ قيمة الدعم المقدم لمعاش تكافل 325 جنيها في الشهر، بالإضافة إلى 60 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و80 جنيها لطالب المرحلة الإعدادية و100 جنيه للمرحلة الثانوية وكان يصرف سابقا بشكل تراكمي كل 3 أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء في المدرسة وتلقيهم خدمات صحية، إلا أنه بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي بدأت الحكومة في صرفه شهريا.

بينما يمنح برنامج كرامة مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ 350 جنيها لكبار السن، فوق 65 عاما، ولمن لديهم عجز كلي أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.

وفي أعقاب قرار التعويم قررت الوزارة رفع قيمة معاش كرامة بقيمة 100 جنيه، فيما رفعت القيمة المحددة لكل طفل في معاش تكافل بواقع 20 جنيها لكل طفل.