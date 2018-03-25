أرباح العز الدخلية للصلب تتراجع 72% خلال 2017

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة العز الدخيلة للصلب خلال العام الماضي بنسبة 72.2%، رغم ارتفاع مبيعاتها.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنها سجلت أرباحا بقيمة 362 مليون جنيه خلال 2017، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال العام السابق.

وسجلت الشركة وفقا للقوائم المالية المجمعة، ارتفاعا في الإيرادات لتسجل 34 مليار جنيه مقابل 17.9 مليار جنيه العام 2016.

وزادت تكلفة المبيعات للشركة خلال العام 2017، لتسجل 30.6 مليار جنيه، مقابل 15 مليار جنيه في العام السابق.

وتعمل الشركة في إنتاج وتشكيل وتصنيع الحديد والصلب بكافة أشكاله وأنواعه، ويتبعها 3 شركات تابعة.