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بعد وقف إعلان الشركة.. مصدر بالمصرية للاتصالات: لم نقصد الإساءة للأفارقة

01:26 م الأحد 25 مارس 2018
بعد وقف إعلان الشركة.. مصدر بالمصرية للاتصالات: لم نقصد الإساءة للأفارقة

كتبت- شيماء شلبي:

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها تحضر بيانا للرد على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحظر بث إعلان الشركة الخاص بأفريقيا.

وقال مصدر مسؤول بالشركة إن الحملة الإعلانية لم تحمل أية إساءة لأي دولة، وأن الشركة ستعلن ردها رسميا في أقرب وقت لنفي أية نية لديها للإساءة إلى الأشقاء الأفارقة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، اعتبر أن ما ورد فى إعلان للمصرية للاتصالات أمرا يسىء إلى العلاقات المصرية- الأفريقية، ويضر بمصالح الدولة المصرية فى أفريقيا، ويقوض الجهود التي تقوم بها لدعم العلاقات معها.

وقال المجلس إن القرار جاء بناء على الشكوى المقدمة من السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ومدير إدارة الترجمات الأفريقية، وبناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التي يترأسها جمال شوقي.

الشركة المصرية للاتصالات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أفريقيا

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