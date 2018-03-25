أوراسكوم للتنمية تطلق مشروع مكادي هايتس على ساحل البحر الأحمر

كتب- مصطفى عيد:

تطلق أوراسكوم للتنمية، مطلع شهر إبريل المقبل، مشروع مكادي هايتس على خليج مكادي بمحافظة البحر الأحمر.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن المشروع يمتد على مساحة 3.7 مليون متر مربع، ويرتفع 70 مترا فوق مستوى البحر.

وقال خالد بشارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية إن مشروع مكادي هايتس "استمرار لنهج الشركة في تقديم مشروعات منوعة تستهدف الفئات المختلفة من المجتمع المصري".

وأضاف بشارة، أن المشروع يبتعد 20 دقيقه عن مطار الغردقة، و25 دقيقة عن محافظة الغردقة، ومن جانب آخر فإن المشروع يوفر حافلات خاصة لنقل ملاك الوحدات السكنية من وإلى أماكن متفرقة حول الغردقة فضلا عن توافر محطة للحافلات بين المحافظات بالقرب من بوابات المشروع.

تعمل أوراسكوم كمطور في مجالات الفنادق والفيلات والشقق وإنشاء خدمات تتعلق بالموانئ وملاعب الجولف، وتنتشر أنشطتها في أسواق تشمل مصر والامارات وعمان والمغرب وسويسرا وانجلترا.

ومن أبرز المناطق السياحية التي طورتها في مصر مكادي والجونة وطابا هايتس.