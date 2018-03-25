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المبيعات تقفز بأرباح دومتي 140% خلال العام الماضي

12:37 م الأحد 25 مارس 2018
المبيعات تقفز بأرباح دومتي 140% خلال العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" اليوم الأحد، إن أرباحها خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 140% لتبلغ 61.5 مليون جنيه مقارنة بـ 25.6 مليون جنيه بالعام 2016.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مبيعاتها ارتفعت في 2017 بنسبة 35.3% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه العام السابق.

وتأسست دومتي عام 1989 وهي متخصصة في صناعة الجبن ومنتجات الألبان وأضافت إنتاج العصائر في عام 2013.

شركة دومتي البورصة المصرية صناعة الجبن منتجات الألبان

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