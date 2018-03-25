المبيعات تقفز بأرباح دومتي 140% خلال العام الماضي
كتبت- شيماء حفظي:
قالت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" اليوم الأحد، إن أرباحها خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 140% لتبلغ 61.5 مليون جنيه مقارنة بـ 25.6 مليون جنيه بالعام 2016.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مبيعاتها ارتفعت في 2017 بنسبة 35.3% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه العام السابق.
وتأسست دومتي عام 1989 وهي متخصصة في صناعة الجبن ومنتجات الألبان وأضافت إنتاج العصائر في عام 2013.
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