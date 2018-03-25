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البوري بـ42 جنيها .. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

11:49 ص الأحد 25 مارس 2018
البوري بـ42 جنيها .. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

أسعار السمك

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأحد، عند مستوياتها، أمس، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 39 و42 جنيها، كما استقر سعر كيلو البلطي بين 19 و20 جنيها، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والمكرونة السويسي بين 59 و65 جنيها، وفقا لبيانات سوق العبور.

كما تراوح سعر كيلو السبيط بين 70 و100 جنيه، والكابوريا بين 30 و120 جنيها، وهي نفس مستويات أمس.

 

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

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