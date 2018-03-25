كيلو الفول يصل إلى 30 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

تراوح سعر كيلو العدس بين 13 و46 جنيها، كما سجل كيلو الفول سعرا يتراوح بين 9 و30 جنيها للكيلو خلال تعاملات اليوم الأحد في المحافظات المختلفة، وفقا للموقع الرسمي لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل سعر كيلو السكر إلى بين 7.25 جنيها و15 جنيها، والشاي بين 70 و98 جنيها للكيلو، كما سجل كيلو اللحم البتلو بين 110 و260 جنيها.

ويقدم مصراوي أسعار السلع الأساسية في السوق، وفقا لموقع مجلس الوزراء، الأحد من كل أسبوع.

وفيما يلي متوسط الأسعار القطاعي للسلع ما بين أقل المحافظات سعراً وأعلاها على مستوى الجمهورية، بحسب الموقع.

الحبوب والسلع الأساسية:

الأرز السائب بين 6.5 و9.5 جنيه للكيلو.

الأرز المعبأ بين 6.5 و13 جنيها للكيلو.

الفول بين 9 و30 جنيها للكيلو.

العدس بين 13 و46 جنيها للكيلو.

الدقيق بين 6 و11.5 جنيه للكيلو.

السكر بين 7.25 و15 جنيها للكيلو.

الشاي بين 70 و98 جنيها للكيلو.

السمن الصناعي بين 17 و28 جنيها للكيلو.

السمن البلدي بين 60 و150 جنيها للكيلو.

زيت عباد الشمس بين 16 و27 جنيها للتر.

المكرونة بين 7 و13 جنيها للكيلو.

البيض بين 33 و45 جنيها للكرتونة.

اللحوم والدواجن

الكندوز بين 100 و185 جنيها للكيلو.

الضأن بين 110 و220 جنيها للكيلو.

البتلو بين 110 و260 جنيها للكيلو.

الدواجن البيضاء بين 23 و36 جنيها للكيلو.

الدواجن البلدي بين 30 و45 جنيها للكيلو.