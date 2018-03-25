البسلة بـ6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها، أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم، بين 1.6 و4 جنيهات، والبطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه، واستقر سعر كيلو البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.6 و4 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 و 11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6.5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و7.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البسلة بين 4.5 و6 جنيهات.

السبانخ بين 3 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبوسرة بين 3 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الجوافة بين 3.5 و5.5 جنيه.

الرمان بين 9 و17 جنيها.

الفراولة بين 5 و6 جنيهات.

الكانتلوب بين 3.5 و5.5 جنيه.

الموز البلدي بين 4.5 و5 جنيهات.