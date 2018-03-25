وزير الصناعة: شركة سياك الصينية تبحث إقامة مصنع لإنتاج السيارات في مصر

كتبت- إيمان منصور:

قال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، اليوم الأحد إن شركة سياك موتورز الصينية تبحث حاليا إقامة مصنع لإنتاج السيارات في مصر.

وأضاف في بيان صحفي- اطلع مصراوي عليه- أن هذا الأمر يعد خطوة هامة وإضافة جديدة لصناعة السيارات، حيث سيسهم في تعميق وتطوير هذه الصناعة باعتبارها أحد الركائز الرئيسية للتنمية الصناعية في مصر.

وبحسب البيان التقى قابيل مع وفد من شركة سياك موتورز الصينية والذي يزور مصر حاليا.

وقال البيان إن قابيل أبدى استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم والمساندة لدخول الشركة إلى السوق المصري لتصنيع السيارات وليس للتجميع.

وتعمل مصر حاليا على إقرار قانون استراتيجية صناعة السيارات والذي يهدف لتنظيم عملية الصناعة في مصر.

وقال قابيل "التوجه الحالي للدولة يستهدف تعميق صناعة السيارات ووضع مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية وزيادة صادرات السيارات المصرية للأسواق العالمية، فضلا عن التوسع في الصناعات المغذية".

وأضاف أن العام الجاري سيشهد تغييرات إيجابية في سوق السيارات المصري تشمل زيادة نسب المكون المحلي في السيارات المنتجة في مصر وكذا تشجيع المستهلكين على استخدام السيارات الكهربائية.

ونقل البيان عن مايكل يانج، المدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي بشركة سياك الصينية، قوله إن رغبة الشركة بالاستثمار في مصر جاءت نتيجة قناعة الشركة بقوة السوق المصري والذي يعد أحد أهم الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتستحوذ شركة سياك موتور 23.3% من حجم مبيعات السيارات في السوق الصيني، وبلغ حجم مبيعاتها عام 2017 نحو 6.9 مليون سيارة، بحسب البيان.

وقال يانج إنه يجري حاليًا الاتفاق مع إحدى كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال السيارات لتوزيع منتجات الشركة في مصر.

وتحتل الشركة المركز 41 في قائمة أكبر 500 شركة على مستوى العالم والتي تصدرها مجلة فورتشن سنويا حيث يتبعها 280 شركة حول العالم ويبلغ عدد الموظفين العاملين لديها ما يزيد عن 210 ألف موظف، وفقا للبيان.