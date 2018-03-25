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الدولار يرتفع في بنكي أبو ظبي الإسلامي والإسكندرية مع بداية التعاملات

10:54 ص الأحد 25 مارس 2018
الدولار يرتفع في بنكي أبو ظبي الإسلامي والإسكندرية مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

رفع بنكا الإسكندرية وأبو ظبي الإسلامي سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مساء الخميس الماضي.

ورفع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار إلى 17.61 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي القاهرة والعربي الإفريقي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك كريدي أجريكول والتجاري الدولي وقناة السويس والبركة عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

الدولار بنك أبو ظبي الإسلامي بنك الإسكندرية

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