البورصة تتراجع في بداية أول تعاملات بعد هبوط "وول ستريت"

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الأحد، في أولى الجلسات بعد الهبوط القوي لمؤشرات البورصة الأمريكية أول أمس الجمعة.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.75%، عند مستوى 16937 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.18%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.73%.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 انخفض بنسبة 0.48% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 17065 نقطة.

وبحسب وكالة رويترز، هوت بورصة وول ستريت يوم الجمعة مع إقبال المستثمرين، الذين يشعرون بقلق متزايد من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، على بيع الأسهم قبيل عطلة نهاية الأسبوع.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة الجمعة منخفضا 1.77%، إلى 23533.2 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ نوفمبر الماضي، وفقا للوكالة.

كما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.1%، والمؤشر ناسداك المجمع 2.43%.