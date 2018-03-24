رئيس بنك الاستثمار: 900 مليون جنيه حصيلة يومية من الشهادات مرتفعة العائد

كتبت - منال المصري:

قال محمود منتصر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، لمصراوي، إن حصيلة البنك اليومية من الشهادات مرتفعة العائد المطروحة حاليا تصل إلى بين 800 و900 مليون جنيه.

وطرح البنك شهادات مرتفعة العائد عبر فروع البنك الأهلي المصري بفائدة 17.25% لمدة عام بعائد يصرف شهريا، و15.25% سنويا لمدة 3 أعوام بعائد يصرف كل 3 أشهر، وذلك تزامنا مع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% منتصف فبراير الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن أوقف البنك إصدار شهادات الادخار ذات العائد 20% لمدة عام، و16% سنويا لمدة 3 أعوام تزامنا مع خفض المركزي أسعار الفائدة.

وقال محمود منتصر، إن بنك الاستثمار القومي يدفع فائدة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه شهريا على شهادات الاستثمار مرتفعة العائد، سواء التي أوقف تصديرها أو الشهادات الجديدة.

وأضاف منتصر أن البنك يتمتع بسيولة كافية تمكنه من تسديد الفائدة على شهادات الاستثمار، وكذلك تسديد أي استردادات للشهادات سواء بعد انتهاء آجالها أو إذا طلب العميل ذلك بعد مرور الفترة الزمنية المشروطة.