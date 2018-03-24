التضامن: صرف 17.3 مليار جنيه من معاشي "تكافل وكرامة" في 3 سنوات

كتبت - ياسمين سليم:

بلغ قيمة الدعم المنصرف لمستحقي معاشات تكافل وكرامة منذ بداية صرفه في مارس 2015 وحتى الآن، 17.26 مليار جنيه، بحسب بيان صحفي لوزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت.

وقالت الوزارة إن عدد المستفيدين من معاشي الدعم النقدي تكافل وكرامة وصل لنحو 2.280 مليون أسرة، تشمل ما يقرب من 10 ملايين شخص.

وكانت النسبة الأكبر من الدعم، لصالح معاش تكافل بقيمة 15.7 مليار جنيه، فيما بلغت المعاشات المنصرف لصالح لمعاش كرامة 1.5 مليار جنيه، وفقا للبيان.

وبدأت الوزارة في صرف معاشات الدعم النقدي منذ مارس 2015.

وتبلغ قيمة الدعم المقدم لمعاش تكافل 325 جنيها في الشهر، بالإضافة إلى 60 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و80 جنيها لطالب المرحلة الإعدادية و100 جنيه للمرحلة الثانوية.

وكان معاش تكافل يصرف سابقا بشكل تراكمي كل 3 أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء في المدرسة وتلقيهم خدمات صحية، إلا أنه بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي بدأت الحكومة في صرفه شهريا.

بينما يمنح برنامج كرامة مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ 350 جنيها لكبار السن، فوق 65 عاما، ولمن لديهم عجز كلي أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.

وفي أعقاب قرار التعويم قررت الوزارة رفع قيمة معاش كرامة بقيمة 100 جنيه، فيما رفعت القيمة المحددة لكل طفل في معاش تكافل بواقع 20 جنيها لكل طفل.

وتكثف وزارة التضامن الاجتماعي تكثف من جهودها خلال الفترة المقبلة لتفعيل مشروطية الصحة والتعليم بالتعاون مع الأزهر الشريف، ووزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم، وفقا لما قالته وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، في البيان.

وأضافت أن هذه المرحلة مهمة لضمان تحقيق تكافل وكرامة، أهدافها التي يأتي في مقدمتها زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم وزيادة الانتطام الدارسي بالتوازي مع زيادة الرعاية الصحية الأولية وبصفة خاصة للأطفال دون السادسة والأمهات الحوامل.

وبحسب غادة والي، فإن من أهم إنجازات تكافل وكرامة، إنشاء قاعدة بيانات عن الأسر، التي تقع تحت خط الفقر، تشمل المستفيدين من تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، وتضم حاليا 6.8 مليون أسرة، بما يشمل 25 مليون مواطن.