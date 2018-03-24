ارتفاع طفيف في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

كتبت- منارالرخ :

شهدت أسعار الذهب زيادة طفيفة بالسوق المحلي، اليوم السبت، بقيمة جنيه واحد في الجرام، مقارنة بمستوياتها أمس، نتيجة ارتفاع سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 659 جنيها مقابل 658 جنيها، بالأمس.

وكان سعر الجرام قد ارتفع بنحو 7 جنيهات أمس الجمعة.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 567 جنيها، والجرام عيار 24 إلى 753 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5272 جنيها، بحسب نجيب.

وعالميا زادت العقود الآجلة للذهب بمقدار 10 دولار بما يوازي 1.02% في المائة، لتتداول عند مستوى 1341 دولارا للأوقية.

وبحسب وكالة رويترز ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في شهر اليوم السبت في الوقت الذي دفع فيه خطر نشوب حرب تجارية عالمية المستثمرين إلى الاقبال على الأصول الآمنة.

ويشهد سوق الذهب حالة من الركود في حركة البيع والشراء بالسوق المصري رغم موسم عيد الأم والذي ترتفع فيه نسبة المبيعات، ولكن سؤء الحالة الاقتصادية للمواطنين مع ارتفاع أسعار السلع كانت السبب في هذا الركود، بحسب نجيب.