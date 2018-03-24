"صان مصر" تدرس الدخول في الكويت وعدد من الأسواق الإفريقية

كتب - مصطفى عيد:

قال وجيه الجيشي رئيس شركة مصر للصيانة "صان مصر"، إن شركته تدرس الدخول في أسواق الكويت ونيجيريا، إلى جانب عدد من الأسواق البترولية الواعدة بأفريقيا كموزمبيق وأوغندا وموريتانيا، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم السبت.

وأضاف الجيشي، أن الشركة تدرس أيضا استثمار علاقتها المتميزة مع شركة "SNF" الفرنسية لتقديم أعمال الصيانة لصالح شركة بارنومين الإندونيسية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة "صان مصر" لاعتماد نتائج أعمال عام 2017 برئاسة طارق الملا وزير البترول.

ونجحت "صان مصر" في إنهاء معظم أعمال التوريد والتركيب الخاصة بمشروع تطوير ميناء الزيت والغاز بالعقبة بالأردن، وجاري تسليم المشروع قبل موعده المقرر، بحسب الجيشي.

وأشار إلى أن شركته حصلت أيضا على عقد إضافي لتوريد وتركيب خط إسالة الغاز بالميناء، كما نجحت في الحصول على عقد جديد لتقديم الدعم الفني لشركة برومين الأردنية بالإشراف على إدارة أعمال الصيانة الدورية للمصنع.

وذكر الجيشي أن "صان مصر" نجحت خلال العام الماضي في الفوز بمناقصة أعمال الصيانة الشاملة لهيئة تشغيل حقل الزبير بالعراق والتي طرحتها شركة إيني الإيطالية.

كما فازت الشركة بعقد تنفيذ أعمال توصيل خطوط حقن مياه لـ 5 آبار وصيانة 8 توربينات غازية وأعمال صيانة وإصلاح خزانات مختلفة السعات، وعقد الدعم الفني وأعمال الإنشاءات الخاصة بمحطة الإنتاج الجديدة التي تنفذها سامسونج الكورية لصالح إينى بمنطقة الزبير، بحسب الجيشي.

كما تستأنف الشركة أعمال التفتيش الهندسي وصيانة وإصلاح الخزانات لمدة 3 سنوات لصالح شركة بي بي بمنطقة الرميلة بالعراق، وفقا لرئيس صان مصر.

وقال الجيشي إن "صان مصر" نجحت للعام الخامس على التوالي في تقديم الدعم الفني لمصنع الغاز المسال بأنجولا وجاري تجديد التعاقد معها لعام 2019، كما استطاعت تجديد تعاقدها بتقديم الدعم الفني لإدارة وتشغيل برامج الصيانة المتخصصة بحقل حاسي مسعود بالجزائر للعام الثالث على التوالي.

وأضاف أن شركته وقعت خلال العام الماضي عقودا جديدة داخل مصر من أهمها عقد أعمال مسح المواقع وخدمات تشغيل الصيانة الآلية وتطوير مطار الهليكوبتر بمنطقة رأس شقير لصالح جابكو، وعقد الدعم الفني لصالح شركة البرلس للغاز، والأعمال المدنية والكهروميكانيكية بحقول بدر 1 لصالح شركة بترول الصحراء الغربية.

وأضافت الشركة خدمة جديدة لأنشطتها خلال العام الماضي وهي معالجة المياه الناتجة عن حفر الآبار، وفقا للجيشي.