بنك ناصر: صرف 3.6 مليون جنيه بالمحمول من مستحقات النفقة في مارس

كتبت - ياسمين سليم:

قال شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصرالاجتماعي، في بيان اليوم السبت، إن شهر مارس شهد صرف قرابة 3.6 مليون جنيه لـ 9 آلاف مستفيد من خدمة صرف النفقة عبر المحمول.

وأضاف فاروق أن إجمالي مستحقات النفقة تصل إلى 46 مليون جنيه شهريا لكافة المستحقين والبالغ عددهم 311 ألف مستحق، منهم 250 ألف ابن وابنة.

ووصل إجمالي من تقدم للتسجيل في هذه الخدمة إلى 13.5 ألف مستفيد حتى الآن، بحسب فاروق.

وقال فاروق إن "التزايد المستمر في عدد المستفيدين من خدمة صرف النفقة بالمحمول يؤكد أن الخدمة تلقى إقبالا من العملاء".

ودشن بنك ناصر الاجتماعي خدمة صرف النفقة عبر الهاتف المحمول في أكتوبر الماضي، عبر توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات المحمول الأربع في مصر، حيث يتيح المشروع صرف النفقة عبر 5500 فرع ومنفذ، و40 ألف موزع معتمد وقنوات صرف إلكترونية متعاقدة مع شركات المحمول.

ويتم تقديم هذه الخدمة الجديدة عبر الهاتف المحمول العادي (دون الحاجة إلي تليفون محمول ذكي)، لتصل للمشترك رسالة نصية قصيرة (SMS) مفادها قيمة المبلغ المحول له وكلمة سر (PIN Code)، يتوجه بها إلي أقرب فرع لشركة المحمول أو موزع معتمد لها، ليستلم قيمة المبلغ المحول له.

وبحسب بيان الوزارة، أعلن مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة في اجتماع له مؤخرا أن رصيد المنصرف من الصندوق يبلغ نحو 2.4 مليار جنيه لنحو 188.6 ألف حكم صادر بالنفقات والأجور وما في حكمها ، استفادت منه 311 ألف حالة.

ويهدف صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها، وفقا للبيان.