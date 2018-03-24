التخطيط: 9 مليارات جنيه لمشروعات الإنارة والرصف والبيئة في المحافظات

كتبت- إيمان منصور:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الحكومة رفعت استثماراتها في مشروعات الإنارة، ورصف الطرق، والتشجير، والمشروعات البيئية بالمحافظات في خطة العام المالي الجاري إلى 9 مليارات جنيه، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم السبت.

وأضافت الوزيرة خلال جلسة نقاشية بشأن إعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى "هذه المشروعات هي التي يشعر بها المواطن لذا تم زيادة الدفعة التنموية لها في المحافظات المختلفة".

وذكرت الوزيرة أنه تم أيضا مراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات في المحافظات، حيث أن المحافظات الأكثر فقرا والأعلى في نسب البطالة لها نصيب أكبر من معدلات الاستثمار.

وقالت الوزيرة إن التنمية الحقيقية يجب أن تحدث على مستوى المحافظات بشكل منفصل يراعي الميزات التنافسية، وهذا هو ما يؤكده قانون التخطيط الجديد الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء وتمت إحالته للبرلمان؛ فلكل منطقة ميزة تنافسية عن غيرها، وموارد مختلفة عن الأخرى.

وأشارت إلى ضرورة مراعاة اختلاف العديد من المؤشرات بين المحافظات في وضع خطة التنمية، حيث تختلف نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان، والشباب من محافظة لأخرى.

وعقدت وزارة التخطيط عددا من ورش العمل خلال الفترة الأخيرة من أجل إعداد الخطة متوسطة المدى، وتحديث وتطوير القطاعات المختلفة في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".