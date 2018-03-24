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البلطي عند 20 جنيها.. أسعار السمك تستقر لليوم الخامس على التوالي

12:36 م السبت 24 مارس 2018
البلطي عند 20 جنيها.. أسعار السمك تستقر لليوم الخامس على التوالي

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت، لليوم الخامس على التوالي، بسوق العبور.

واستقر سعر كيلو البلطي بين 19 و20 جنيها، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والمكرونة السويسي بين 59 و65 جنيها، وفقا لبيانات سوق العبور.

كما تراوح سعر كيلو السبيط بين 70 و100 جنيه، والكابوريا بين 30 و120 جنيها، والبوري بين 39 و42 جنيها، وهي نفس مستويات أمس.

سوق العبور أسعار السمك السمك البلطي

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