11 جنيهاً لكيلو الفاصوليا .. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم
كتبت- شيماء حفظي:
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت، عند نفس مستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه، وسعر الفاصوليا بين 8 و11 جنيهاً، وسعر كيلو الملوخية يتراوح بين 4 و6 جنيهات، كما يتراوح سعر كيلو اليوسفي بين 3 و6 جنيهات، وفقاً لموقع سوق العبور.
ويرصد "مصراوي" يومياً أسعار الجملة لأهم الخضراوات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضراوات:
الطماطم بين 1.6 و4 جنيهات.
البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.
الكوسة بين 2 و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 8 و 11 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 6.5 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 6 و7.5 جنيه.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
البسلة بين 4.5 و6 جنيهات.
السبانخ بين 3 و4.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.
البرتقال أبوسرة بين 3 و5.5 جنيه.
اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.
الجوافة بين 3.5 و5.5 جنيه.
الرمان بين 9 و17 جنيها.
الفراولة بين 5 و6 جنيهات.
الكانتلوب بين 3.5 و5.5 جنيه.
الموز البلدي بين 4.5 و5 جنيهات.
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