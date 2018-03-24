اتحاد المقاولين: شركاتنا ملتزمة بشراء شهادة "أمان" لـ 2 مليون عامل

كتبت- إيمان منصور:

تصوير- علاء القصاص

قال حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري، لمقاولي التشييد والبناء، إن شركات المقاولات ملتزمة بشراء شهادة أمان المصريين، لحوالي 2 مليون عامل، يعملون لديها.

وأوضح عبدالعزيز، في تصريحات لمصراوي، أن عدد العمال في قطاع المقاولات يصل إلى 5 ملايين عامل، "لكن ما العدد الذي تم حصره، ولديه بطاقة رقم قومي، وتنطبق عليه شروط الشهادة حوالي 2 مليون عامل فقط".

وقال إن الشركات سوف تشتري الشهادات من البنوك لصالح عمالها، وتقسيط قيمتها، لهم، تسهيلا على العمال.

وكانت 4 بنوك هي الاهلي المصري والقاهرة ومصر والزراعي المصري، بدأت طرح شهادة أمان المصريين، في مطلع الشهر الجاري، بفئات تبدأ من 500 جنيه وحتى 2500 جنيه.

وتستهدف هذه الشهادة العمالة المؤقتة والموسمية، حيث تقدم لهم تأمينا ضد الوفاة، يسمح بصرف تعويض أو معاش في حالة الوفاة سواء بصورة طبيعية أو نتيجة حادث.

والشهادة متاحة أمام جميع المصريين، في الفئة العمرية من 18 إلى 59 سنة، ولا تطلب البنوك من العملاء لبيع الشهادة سوى بطاقة الرقم القومي، بدون أي مصروفات أو فحوصات طبية.

وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، شركات المقاولات التي تعمل في المشروعات القومية، بشراء الشهادة لصالح عمالها، تسهيلا عليهم.

وتسعى الحكومة للتأمين على عدد كبير من العمال الذين يعملون في مجال المقاولات والزراعة والحرف اليدوية والمهن الخطرة، حيث إن أغلبهم غير خاضعين للحماية الاجتماعية أو تأمينية.

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي لمصراوي، إنه يعمل حاليا على إنهاء إجراءات بيع 500 ألف شهادة لصالح عمال في الشركات، ستصدر بشكل جماعي.

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