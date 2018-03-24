وزير قطاع الأعمال يطالب المجلس الجديد للقابضة للأدوية بتطوير إنتاج الشركات

كتبت- شيماء حفظي:

طالب خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية الجديد، بسرعة تطوير خطوط إنتاج شركات الأدوية التابعة لها.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم السبت، إن الوزير التقى مجلس الإدارة الجديد للشركة القابضة للأدوية برئاسة أحمد حجازي، وبحضور محمد ونيس الرئيس السابق للشركة القابضة.

كما طالب الوزير المجلس الجديد، بالاستفادة من الأصول العقارية غير المستغلة في تدبير التمويل اللازم لعمليات إعادة الهيكلة، وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات.

ووفقا للبيان، أكد الوزير على ضرورة العمل بفكر اقتصادي ووفق خطة واضحة تتضمن إجراء إعادة هيكلة شاملة ومتكاملة للشركات التابعة، مع الاستعانة بخبرات من معرفة رئيس الشركة القابضة السابق بأحوال الشركات التابعة.

واكد الوزير على ضرورة وإعادة النظر في محفظة الأدوية التي يتم إنتاجها مع التركيز على المستحضرات المطلوبة، والتي تحقق ربحية، والتوقف عن إنتاج الأدوية غير المطلوبة في السوق.

واستعرض الوزير مع مجلس الإدارة أبرز التحديات التي تواجه الشركة القابضة ومن بينها تحسين مستوى المنتج للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP)، وفقا للبيان.

كما ناقش اللقاء عملية تسعير المنتجات، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون ودعم الشركة القابضة في إعادة تسعير المنتجات الخاسرة من خلال التفاوض مع وزارة الصحة، موجهًا بالعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الصيدليات التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية.

وكان الوزير، أصدر الثلاثاء الماضي، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، برئاسة الدكتور أحمد معتز فتحي حجازي، خلفا للرئيس السابق، محمد ونيس الذي انتهت مدة عمل مجلسه في فبراير الماضي.

وشغل حجازي، من قبل منصب رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية.