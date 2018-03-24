مصر والهند تعقدان اللجنة الفرعية للتعاون الاقتصادي بين البلدين

كتبت - إيمان منصور:

عقدت مصر والهند أعمال اللجنة الفرعية للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين والتي ترأسها عن الجانب المصري أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعن الجانب الهندي مانوج دوفيدي وكيل وزارة التجارة والصناعة الهندية لشئون التجارة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم السبت، إن عقد هذه اللجنة جاء في إطار فعاليات الدورة السابعة للجنة الوزارية المصرية الهندية المشتركة التي عقدت بالعاصمة نيودلهي أمس الجمعة برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين.

وقال أحمد عنتر إن اللجنة الفرعية ناقشت عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، حيث شهدت المرحلة الماضية تطورا ملحوظا في مستوى التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الهند خلال عام 2016.

وأضاف عنتر أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تيسير نفاذ السلع بين البلدين بما يسهم في إحداث طفرة في معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا التعاون في المجال الجمركي.

وذكر أنه تم الاتفاق مع الجانب الهندي على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات تطوير وتحديث مراكز التدريب المهني، وتشجيع المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة التي تقام دوريا في البلدين، بالإضافة إلى تنمية التعاون وجذب الاستثمارات في مجال صناعة الغزل والمنسوجات، والتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما تم الاتفاق على دعم سبل التعاون الإقليمي المشترك بين مصر والهند للتوجه نحو السوق الإفريقي وذلك للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من التجمعات الإقليمية الإفريقية.

ووقعت 44 دولة من بينها مصر اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية، يوم الأربعاء الماضي، في ختام فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وزاد إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 13% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016، ليسجل حوالي 3.5 مليار دولار، بحسب أحمد عنتر.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية للهند مليار و200 مليون دولار خلال 2017 بزيادة بلغت نسبتها 15.5% مقارنة بعام 2016.

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند خلال عام 2017 حوالي 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة 12.5% مقارنة بعام 2016.

وقال عنتر إن من أهم بنود الصادرات المصرية للهند تتمثل في الفوسفات الصخري بأنواعه، والغاز البترولي، والقطن الخام، والفحم المجمر (الكوك)، أو نصف المجمر، ومنتجات الزجاج، والبرتقال الطازج، وبذور وثمار ونوى من الأنواع المعدة للبذار.

في حين تتمثل أهم الواردات المصرية من الهند في لحوم جاموسي مشفاة، وغزول أقطان، وبولي اثيتالات، وسيارات ركوب، وقطع غيار سيارات، بحسب عنتر.