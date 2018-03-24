12 مليون جنيه حصيلة بنك القاهرة من بيع شهادة "أمان" في 3 أسابيع

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن مصرفه باع 9 آلاف شهادة من شهادات أمان المصريين، خلال 3 أسابيع، بقيمة 12 مليون جنيه.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن أصحاب العملاء المشروعات متناهية الصغر، في البنك، استحوذوا على 40% من مبيعات الشهادات.

وقال فايد، إن البنك يعمل على تسويق الشهاداة لأصحاب هذه المشروعات، بشكل أساسي، باعتبارهم الفئة المستهدفة منها.

وبدأت أربعة بنوك هم الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري، مطلع الشهر الجاري، طرح شهادة أمان المصريين، التي تهدف إلى توفير تغطية تأمينية ضد الوفاة، للعمالة المؤقتة والموسمية.

وتبدأ الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة، بدون أي مصاريف، ويمكن شرائها ببطاقة الرقم القومي فقط.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

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