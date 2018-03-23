إذا كنت تمتلكين ذهبًا.. إليك 4 أخطاء لا تفعليها ونصيحة تزيد سعر مشغولاتك

كتبت- دينا خالد:

يذهب كثير من الفتيات إلى محلات الصاغة، ويطلبن تلميع مشغولاتهن التي فقدت بريقها مع مرور الوقت، ثم تعود بعد فترة لتجديد مصوغاتها، قلت في قيمتها دون أن تدري ما السبب.

"مصراوي" يقدم في هذا التقرير أسباب تضر وزن الذهب من التلميع، وطريقة تجنبها.

ومن جهته، يقول نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن أهم الأسباب التي تعمل على نقص وزن الذهب دون أن تنتبه لها السيدات هي عملية "تلميع الذهب"، واحتكاك المشغولات الذهبية ببعضها البعض.

وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي"، تلميع الذهب يتم في بعض الأحيان عن طريق ماكينات ومواتير بها قطعة قماش تدور حول المصاغ لتقشر طبقة رقيقة للغاية من المصاغ ليعود إلى بريقه، وفي هذه الحالة ينقص منه بين 10 إلى 20 ملي جرام ذهب للمرة الواحدة.

بالإضافة إلى أن احتكاك المشغولات ببعضها يؤدي إلى فقد الذهب بعض ذراته، فعندما ترتدي السيدة بعض الأساور مع بعضها ويحدث احتكاك بينهم قد يؤدي إلى فقد الأساور بعض ذراتها في الهواء أو على الأرض.

وبحسب نجيب، فإن ذلك ينطبق على ارتداء الدبلة وفوقها المحبس حيث يحدث بينهم احتكاك ينثر برادة خفيفة غير مرئية تؤدي إلى نقص وزنه مع مرورو الزمن.

ويحذر نجيب السيدات من تلميع الذهب عن طريق تقشيره، ومن الاستحمام بالمصوغات الذهبية، لافتًا إلى أن البخار والصابون يجعل ذرات الذهب تتفاعل ويتناثر منها القليل في الهواء، وكذلك الغسيل اليدوي منعًا للاحتكاك القوي للأساور أو الخواتم، حسب قوله.

وفي نفس السياق، ينصح نجيب السيدات والفتيات بطريقة أخرى لتلميع الذهب، ولكنها تحافظ على وزنه بل تزيده قليل من المليمترات، وهى طريقة التلميع بالطلي، وتتم عن طريق طلاء الذهب بذهب آخر عيار 24 "بندقي" ويعطي ذلك المشغولات لمعانًا قويًا.​