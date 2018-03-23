بنك ناصر: 3.6 ألف سيدة حصلن على قرض "مستورة" بقيمة 51 مليون جنيه

كتبت- ياسمين سليم:

قال شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الجمعة، إن إجمالي عدد الحالات التي حصلت على قرض مستورة من البنك لإنشاء مشروعات صغيرة بلغ 3.6 ألف حالة بقيمة 51.6 مليون جنيه حتى الأمس.

وأضاف فاروق، أن هناك 47 فرعا تنفذ قرض مستورة حتى الآن ، وذلك منذ بداية إطلاقه في نوفمبر الماضي بإجمالي تمويل 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.

وأوضح أن فرع بنك ناصر بالزقازيق سلم عدد422 حالة بقيمة إجمالية 7 ملايين و50 ألف جنيه ليكون بذلك الأعلى تنفيذا لقرض مستورة على مستوى جميع الفروع حتى الآن، لافتا إلى أن المشروعات تنوعت بين الإنتاج الحيواني والمشروعات التجارية والخدمية والمنزلية.

وقال إن 17 فرعا للبنك بمحافظات الصعيد والوادي الجديد قدمت مشروعات بقيمة إجمالية تجاوزت حتى الآن 15 مليون جنيه، منها 4.8 مليون جنيه قيمة مشروعات مستورة في محافظة قنا فقط .

وقال فاروق أن ما تم صرف ماقيمته ٢٤٠ ألف جنيه في صورة مشروعات موجهة لإنتاج منتجات من ألبان الماعز، واستخراج صابون من قرون الماعز، وهي جميعها مشروعات تعتمد على البيئة الطبيعية وعادات هذه المناطق بحلايب وشلاتين.

وجدير بالذكر أن قرض مستورة موجه خصيصا للمرأة الفقيرة القادرة على العمل لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتسلم كمشروعات وليس كمبالغ مالية وتتراوح قيمة القرض بين 4 آلاف و20 ألف جنيه ، يسدد شهريا على مدى سنتين بدون فائدة، وبمصروفات نسبتها 7% على سنتين (3.5% مصروفات في السنة).