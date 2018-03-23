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    الإحصاء: تراجع حوادث السيارات بمصر إلى 11 ألف حادثة خلال 2017

    01:58 م الجمعة 23 مارس 2018
    الإحصاء: تراجع حوادث السيارات بمصر إلى 11 ألف حادثة خلال 2017

    كتبت- إيمان منصور:

    قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن اجمالي عدد حوادث السيارات في مصر تراجع خلال العام الماضي بنسبة 24.5% مقارنة بعام 2016، لتسجل اجمالي الحوادث 11.1 ألف حادثة سيارة.

    وكان اجمالي حوادث السيارات سجل نحو 14.7 ألف حادثة خلال عام 2016، بحسب النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز لشهر مارس.

    وقالت النشرة، إنه نتج عن حوادث السيارات خلال العام الماضي نحو 14 ألف مصاب، و3.7 ألف متوفي، مقابل 18.6 ألف مصاب و5.3 ألف متوفي خلال عام 2016.

    كما أسفر عن الحوادث 17.2 ألف مركبة تالفة خلال العام الماضي مقابل 21.1 ألف مركبة تالفة في 2016.

    وأظهرت نتائج الإحصاءات العالمية أن السلوكيات الخاطئة للأفراد مسئولة عن 70% من حوادث الطرق، بينما تمثل حالة الطرق %6 من أسباب الحوادث، فضلا عن تجاهل الصيانة الدورية للسيارات.

    وكشفت الإحصائيات العالمية أن ما يقرب من ١.٣ مليون إنسان يفقدون حياتهم في حوادث الطرق كل عام، منهم ١٢ ألف حالة وفاة في مصر وحدها.

    حوادث السيارات الجهاز المركزي للتعبئة الصيانة الدورية للسيارات

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