بالإنفوجراف.. التخطيط توضح أهداف إنشاء حاضنات الأعمال بمصر

كتبت- إيمان منصور:

قال مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط عبر صفحته على مقوع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الهدف من إنشاء حاضنات أعمال بمصر يتمثل في تشجيع المشاريع التنموية التي تخدم احتياجات المجتمع مع المساهمة في خفض معدلات البطالة، وتشجيع الشباب لبدء أعمالهم التجارية.

كما تهدف أيضا حضانات الأعمال إلى احتضان الأفكار والشركات الناشئة بطريقة مبتكرة والتي تلبي الاحتياجات المحلية بصفة خاصة على أن تكون لها منفعة اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والمادي وتنمية القدرات واحتضان الأفكار ذات المردود الاقتصادي وتحويلها إلى شركات ناشئة.

ويهدف مشروع رواد 2030 إلي المساهمة في خفض معدلات البطالة وتشجيع الشباب لبدء أعمالهم التجارية مع المساهمة في خفض معدلات البطالة وتشجيع الشباب لبدء أعمالهم التجارية، بالإضافة إلى خلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية في إنشاء مشروعات وتحفيز الابتكار والابداع بين الطلاب والخريجين.