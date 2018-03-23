التجارة: مدير عام "اليونيدو" سيزور القاهرة قريبا لتنمية مشروعات المنظمة بمصر

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزراة التجارة والصناعة اليوم الجمعة، إن مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" سيزور مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة، لإجراء لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة وعدد من المسئولين من أجل تنمية وتطوير مستوى التعاون المشترك بين المنظمة ومصر.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير طارق قابيل مع مدير " اليونيدو "، في ختام زيارته للعاصمة الرواندية كيجالي، والتي بدأها الأربعاء الماضي، ترأس خلالها وفد مصر المشارك في قمة "رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الأفريقي" نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث شهدت القمة إطلاق اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية بمشاركة 44 دولة أفريقية بينهم مصر.

وبحسب بيان للوزارة تلقى مصراوي نسخة منه، بحث الوزير خلال اللقاء، تنفيذ برامج ومبادرات جديدة بالتعاون مع المنظمة لتنمية القيمة المضافة وزيادة المكون التكنولوجي في الصناعة المصرية، كخطوة أساسية في الاستعداد لدخول الثورة الصناعية الرابعة.



واستعرض الوزير أيضا خلال لقاءه مع مدير المنظمة، أهمية التركيز على تنمية برامج التدريب الفني والمهني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع المنظمة باعتبارها الشريك الرئيسي للتنمية الصناعية بدول المنطقة.

واستعرض الوزير خلال الللقاء، النتائج الايجابية التي تم تحقيقها في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية بمصر والتى شملت إصدار خريطة الاستثمار الصناعي وقانون التراخيص الصناعية بالإضافة إلى منظومة طرح الأراضي الصناعية وإنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وإقامة التجمعات الصناعية المتخصصة وإنشاء كيان لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

واشاد مدير المنظمة، بجهود مصر في إطلاق اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية والذي يمثل فرصة كبيرة لتحقيق التكامل بين الدول الأفريقية سواء على المستوى الصناعي أو التجاري والخدمي، مؤكداً أن الارتقاء بالبنية التحتية للجودة يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الصناعة في البلدان الأفريقية وهو أحد الأدوار الرئيسية لمنظمة اليونيدو.