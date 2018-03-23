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"المكرونة السويسي" عند 65 جنيها للكيلو.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

11:24 ص الجمعة 23 مارس 2018
"المكرونة السويسي" عند 65 جنيها للكيلو.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

أسعار السمك

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الجمعة بسوق العبور عند نفس مستويات الأيام الثلاثة الماضية.

واستقر سعر كيلو البلطي بين 19 و20 جنيها، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والمكرونة السويسي بين 59 و65 جنيها، وفقا لبيانات سوق العبور.

كما سجل سعر كيلو السبيط بين 70 و100 جنيه، والكابوريا بين 30 و120 جنيها، والبوري بين 39 و42 جنيها، وهي نفس مستويات أمس.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية المكرونة السويسي السمك البلطي سوق العبور

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