17 جنيها لكيلو الرمان.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار الخضر والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق العبور عند نفس مسستويات الأيام الثلاثة الماضية.

وسجلت أسعار الكوسة بين 2 و4 جنيهات، والفاصوليا بين 8و11 جنيها، والخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه، وفقا لموقع سوق العبور.

كما وصلت أسعار البرتقال 2.5 و5.5 جنيه، والجوافة بين 3.5 و5.5 جنيه، والموز البلدي إلى بين 4.5 و5 جنيهات

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.6 و4 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 و 11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6.5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و7.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البسلة بين 4.5 و6 جنيهات.

السبانخ بين 3 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الجوافة بين 3.5 و5.5 جنيه.

الرمان بين 9 و17 جنيها.

الفراولة بين 5 و6 جنيهات.

الكانتلوب بين 3.5 و5.5 جنيه.

الموز البلدي بين 4.5 و5 جنيهات.