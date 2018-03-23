9 بنوك ترفع الدولار أمام الجنيه خلال أسبوع.. تعرف على السعر

كتبت- إيمان منصور:

رفعت 9 بنوك سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع مقارنة بمستواه الأحد الماضي، بينما ظل سعره مستقرا في البنك الأهلي.

ورفع البنك العربي الإفريقي سعر العملة الأمريكية إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع مقابل 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع مقابل 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية في بنك البركة إلى 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع مقابل 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس إلى 17.59 جنيه للشراء و 17.69 جنيه للبيع مقابل 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع مقابل 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مقابل 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.60 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.