راجع أسهم هونج كونج والصين بعد الإعلان عن رسوم جمركية من جانب أمريكا
بكين -(د ب أ) :
تراجعت أسهم هونج كونج والصين بنحو 3% في مستهل جلسات التعامل بأسواق الأوراق المالية اليوم الجمعة، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم على بعضهما البعض.
وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 91ر2% بعد حوالي 30 دقيقة من بدء التداول ، في حين انخفض مؤشر(سي إس آي 300) في الصين بنسبة 57ر2 في المئة.
وانخفض مؤشر شانغهاي المركب أيضا بنسبة 83ز2%.
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