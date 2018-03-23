 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ريهام سعيد شعب ورئيس انتخابات الرئاسة عيد الأم العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

راجع أسهم هونج كونج والصين بعد الإعلان عن رسوم جمركية من جانب أمريكا

06:58 ص الجمعة 23 مارس 2018
راجع أسهم هونج كونج والصين بعد الإعلان عن رسوم جمركية من جانب أمريكا

بكين -(د ب أ) :

تراجعت أسهم هونج كونج والصين بنحو 3% في مستهل جلسات التعامل بأسواق الأوراق المالية اليوم الجمعة، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم على بعضهما البعض. 

وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 91ر2% بعد حوالي 30 دقيقة من بدء التداول ، في حين انخفض مؤشر(سي إس آي 300) في الصين بنسبة 57ر2 في المئة. 

وانخفض مؤشر شانغهاي المركب أيضا بنسبة 83ز2%.

هونج كونج الصين رسوم جمركية أسواق الأوراق المالية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان