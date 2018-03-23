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تراجع أسهم هونج كونج والصين بعد الإعلان عن رسوم جمركية من جانب أمريكا

06:58 ص الجمعة 23 مارس 2018
تراجع أسهم هونج كونج والصين بعد الإعلان عن رسوم جمركية من جانب أمريكا

بكين -(د ب أ) :

تراجعت أسهم هونج كونج والصين بنحو 3% في مستهل جلسات التعامل بأسواق الأوراق المالية اليوم الجمعة، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم على بعضهما البعض. 

وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 91ر2% بعد حوالي 30 دقيقة من بدء التداول ، في حين انخفض مؤشر(سي إس آي 300) في الصين بنسبة 57ر2 في المئة. 

وانخفض مؤشر شانغهاي المركب أيضا بنسبة 83ز2%.

هونج كونج الصين رسوم جمركية أسواق الأوراق المالية

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