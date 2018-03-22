البنك الأهلي يتعاقد مع "العربية للتصنيع" على توريد لمبات ليد لفروعه

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، في بيان اليوم، إنه تعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع، لتوريد وتركيب 245 ألف لمبة بتكنولوجيا ليد لايت، في 276 فرع، من أجل التوفير في استهلاك وفاتورة الكهرباء.

وأشار البيان إلى أن هذه الفروع كانت لا تزال تعمل بإضاءة اللمبات الفلورسنت بالكشافات.

وقال هشام عكاشة، رئيس البنك، إن توقيع هذا العقد يأتي فىي إطار توجهات البنك للتحول تدريجيا إلى المنتجات المصرية الجيدة، وإن البنك يقوم منذ فترة بالحصول على كامل احتياجاته من الأجهزة الكهربائية والأدوات الكتابية والبوابات الأمنية الإلكترونية المنتجة في مصانع مصرية وكذلك السيارات المجمعة محليا.

وقالت داليا الباز، نائب رئيس البنك، إن البنك يبحث دائماّ عن المنتجات الصديقة للبيئة حيث أن أول بنك مصري يقوم بتركيب خلايا للطاقة الشمسية أعلى فروعه.

وقال حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري، إن عدد الفروع التي تستعين بالطاقة الشمسية بلغ حوالى 17 فرعا حتى الآن، وإن البنك يعمل على زيادتها حيث تم اختيار 15 فرعا يصلحون لتركيب الخلايا الشمسية ليصبح إجمالي الفروع خلال شهرين 32 فرعا، ليصل حجم التوفير بالطاقة حوالي 3 ميجا وات سنوياّ بما يوفر مبلغ 3.5 مليون جنية في فواتير الكهرباء سنويا وتخفيض الانبعاثات الصادرة من غاز ثاني أكسيد الكربون نتيجة عدم استهلاك كهرباء من محطات الكهرباء العادية بحوالي 2000 طن.