العربي الأفريقي: 14% عائد سنوي على حساب توفير "جولدن"

كتبت- منال المصري:

قال البنك العربي الأفريقي الدولي، في بيان اليوم الخميس، إن العائد المدخرات بالجنيه في حساب التوفير "جولدن"، يصل إلى 14% سنويا.

وأضاف أن الحساب يعطي دورية صرف للعائد شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية.

كما يمكن فتح حساب بالعملات الأجنبية المختلفة، بحسب البيان.

وبحسب البنك فإن حساب توفير "جولدن" يسمح بإمكانية إصدار بطاقات الائتمان (فيزا أو ماستركارد) بضمان الحساب، وسهولة التعامل الفوري على المدخرات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عن طريق استخدام البطاقات المدينة (فيزا / ماستركارد).

كما يمكن للعملاء الاستعلام عن الحسابات باستخدام الخدمات المصرفية المباشرة (الإنترنت والهاتف المصرفي) مجاناً، بحسب البيان.

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