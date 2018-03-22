الدولار يرتفع بـ 3 بنوك وينخفض في "القاهرة" مع نهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

رفعت 3 بنوك سعر صرف الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في الصباح، بينما انخفض السعر في بنك القاهرة.

ورفع البنك العربي الإفريقي سعر العملة الأمريكية إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع مقابل 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع في الصباح.

وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع مقابل 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع في الصباح.

وزاد سعر العملة الأمريكية في بنك البركة إلى 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء العملة الأمريكية في بنك قناة السويس إلى 17.59 جنيه مقابل 17.60 جنيه في الصباح، بينما استقر سعر البيع عند 17.69 جنيه.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك الإسكندرية عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.60 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.