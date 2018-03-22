إنفوجرافيك- الدول العربية تستحوذ على النصيب الأكبر من ديون مصر الخارجية

كتبت- ياسمين سليم:

استحوذت الدول العربية على النصيب الأكبر، من إجمالي الديون الخارجية لمصر بنهاية يونيو الماضي، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الذي نشره البنك المركزي.

وتظهر البيانات أن 28.2% من إجمالي ديون مصر في يونيو الماضي جاءت لصالح الدول العربية.

وبلغت ديون مصر بنهاية يونيو 79 مليار دولار، وارتفعت هذه القيمة إلى 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بحسب بيانات سابقة للبنك المركزي.

ويقول تقرير المركزي، الذي تضمن تحليلا لديون مصر بنهاية العام المالي الماضي، إن دين مصر للدول العربية، كان معظمه لصالح دول السعودية والإمارات والكويت.

ويضيف التقرير أن 23.5% من إجمالي ديون مصر، تأتي في صورة ودائع طويلة الأجل لصالح دول عربية، بقيمة 18.5 مليار دولار.

واستحوذت السعودية على القيمة الأكبر من هذه الودائع بقيمة 7.6 مليار دولار ثم الإمارات بقيمة 5.9 مليار دولار والكويت 4 مليارات دولار وليبيا بقيمة مليار دولار.

وبلغت ديون مصر لصالح المؤسسات والمنظمات الدولية 27.5% من إجمالي الديون في نهاية يونيو الماضي بقيمة 21.7 مليار دولار، حيث كان معظمها لصالح البنك وصندوق النقد الدوليين، وصندوق التنمية الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية.

واستحوذت 6 دول على 24.8% من إجمالي ديون مصر في نهاية يونيو الماضي بقيمة بلغت 19.6 مليار دولار، وفقا لبيانات المركزي.

وجاءت ألمانيا في المركز الأول لهذه الدول بنسبة 8% ثم الصين بنسبة 6%، فاليابان بنسبة 2.8% ثم أمريكا بنسبة 2% والمملكة المتحدة بنسبة 4.3% وفرنسا بنسبة 1.7%.

وتشير بيانات البنك المركزي، إلى أن 69.9% من ديون مصر مقومة بالدولار، و12.6% منها مقوم باليورو، ويقدر 3.4% من إجمالي الديون باليوان الصيني و3% بالدينار الكويتي و2.9% بالين الياباني.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العامين الماضيين من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للدين الخارجي لمصر، إلى 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، بحسب تقرير المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري والذي كشف عنه في يناير الماضي.

توقعت الحكومة أن تسدد حوالي 14.6 مليار دولار ديونا خارجية خلال العام الجاري.

وقالت الحكومة في نشرة الطرح الخاصة بالسندات الدولارية المنشورة ببورصة لوكسمبورج، إنها تتوقع تسديد 14.6 مليار دولار ديونا خارجية وخدمات للديون خلال 2018، وكذلك 11 مليار دولار في 2019.

وبحسب نشرة الطرح فإن الديون الخارجية ارتفعت بحلول يونيو 2017، لتصل نسبتها إلى 41% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2016.

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