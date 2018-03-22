ًبلومبيرج: 20 مليار دولار استثمارات صينية في العاصمة الجديدة تدخل منعطفاً حرجا

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وكالة بلومبيرج، في تقرير لها اليوم الخميس، إن شركة سي اف أل دي (CFLD) الصينية المتخصصة في إقامة المدن، أرسلت للحكومة المصرية هذا الشهر، مقترحها الأخير لتطوير 15 ألف فدان من العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تبلغ 20 مليار دولار.

وجاء تقرير الوكالة تحت عنوان "مشروع صيني باستثمارات 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية، إما أن يحقق نجاحا فائقا أو فشلا ذريعا".

ونقلت الوكالة في تقريرها، عن مسؤولين مصريين قولهم إنهم يدرسون العرض، الذي سيعد أكبر استثمار أجنبي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

"كل ما يمكنني قول إننا في آخر مرحلة من المفاوضات ونأمل أن تنتهي قريبا"، بحسب ما نقلته بلومبيرج عن الين ما رئيس شركة CFLD مصر.

وفي أغسطس 2016، أعلنت وزارة الاستثمار أن شركة سي اف ال دي (CFLD) الصينية تخطط لضخ استثمارات بحوالي 20 مليار دولار في مصر خلال 10 سنوات القادمة، وأنها مهتمة بالاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي أكتوبر من نفس العام، وقعت الحكومة مع الشركة مذكرة تفاهم لتطوير وإدارة وتسويق جزء من المدينة الجديدة.

وزارت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، مقر الشركة فى مدينة جيان الصينية، في مايو 2017.

وبحسب بيان للوزارة وقتها، قالت سحر نصر، إن الزيارة جاءت لمتابعة ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الجمهورية، حيث إن المفاوضات وصلت لمرحلتها النهائية ووإن توقيع العقد قريبا وتنفيذ أول مرحلة خلال عام.

ونقلت بلومبيرج عن مصدر على دراية بالصفقة قوله إن الخلاف مع الشركة الصينية كان بسبب كيفية تقسيم إيرادات المبيعات من التطوير.

وقال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، "هذا مشروع عملاق، يجب أن نأخذ وقتنا لدراسته جيدا ونتأكد أنه سيفيد البلد"، وفقاً لبلومبيرج.

وذكرت الوكالة أنها حصلت على المقترح النهائي الذي قدمته الشركة الصينية، حيث من المتوقع أن تجلب 2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في أول 5 سنوات، على أن يوفر المشروع 230 ألف فرصة عمل.

وبحسب المقترح النهائي للشركة فإنها ملتزمة بجلب استثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار في أول 5 سنوات، وسيوفر المشروع 230 ألف فرصة عمل خلال 25 سنة.

وشهدت المفاوضات مشاركة أكثر من جهة منها وزارتا الإسكان والاستثمار والشركة المسئولة عن تطوير العاصمة الإدارية بالإضافة إلى الجانب الصيني.

وشركة سي اف ال دي (CFLD) الصينية من أكبر الشركات الصينية في العالم لإقامة المدن متكاملة الخدمات والمرافق، وقامت بإقامة 40 مدينة متكاملة داخل الصين ومشروعين في ‫‏الهند وإندونسيا.