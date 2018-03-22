برعاية حرم الرئيس.. شهادة أمان أو استثمار من بنك ناصر لـ10 أمهات مثاليات

كتبت - ياسمين سليم:

قال بنك ناصر الاجتماعي في بيان اليوم الخميس، إنه ساهم في تكريم الأمهات المثاليات بتقديم شهادات "أمان" واستثمار هدية للمكرمات، وذلك خلال الحفل الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي أول أمس الثلاثاء، برعاية حرم رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة البنك، إن مصرفه منح شهادات أمان وشهادات استثمار بقيمة 2000 جنيه للشهادة لـ 10 من الأمهات المثاليات واللاتي تم تكريمهن بترشيح من وزارة التضامن، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز مشروعات القوات المسلحة، وذلك في إطار تنفيذ سياسات الحماية والرعاية للسيدات الأكثر احتياجا.

وضمت قائمة الأمهات المكرمات إنعام كامل محمد الأدهم، وفاطمة محمد عبد ربه الباز، وسهير حسن محمود حسن، وهبة السيد رجب سليمان، وصفية إبراهيم عبد الحافظ سليمان، وفوزية حسني حسن حامد، وسامية محمد محمد فرج، وآمال حسن جابر أبو الدهب، وعواطف هاشم أحمد جمعة، وهبة مجد الدين عثمان رمضان.

وبحسب البيان، تنتمي الأمهات المكرمات إلى محافظات القاهرة، والجيزة، وقنا، والشرقية، والسويس، والقليوبية.

وقال البنك إن هبة السيد رجب إحدى الأمهات المكرمات من محافظة القاهرة، والتي منحت شهادة أمان، كانت قد ظهرت في أحد التقارير التلفزيونية وهي تحمل زوجها على ظهرها حيث أن الزوج مريض بفشل كلوي وتضخم في الكبد وضعف بعضلة القلب.

والسيدة هبة، 32 عاما، متزوجة منذ 14 عاما ولها ثلاثة أبناء، وتحملت أعباء الأسرة بعد مرض زوجها حيث عملت في جمع البلاستيك والكرتون وبيعها لتوفير احتياجات أبنائها وعلاج زوجها المريض؛ غير أنها بعد أن ساءت حالة الزوج، اضطرت إلى ترك عملها لرعايته وحصلت على معاش من وزارة التضامن بقيمة 450 جنيه، وفقا للبيان.

وقال البيان، إن 6 من هذه المكرمات حصلن على شهادة أمان؛ في حين حصلت 4 حالات أخرى على شهادة استثمار نظرا لتجاوزهن سن الستين.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تصل مدتها إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.