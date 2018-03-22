أسعار الذهب بمصر ترتفع 5 جنيهات في الجرام خلال تعاملات اليوم

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو 5 جنيهات في الجرام مقارنة بمستويات أمس الأربعاء، تأثرا بصعود أسعار المعدن الثمين عالميا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 650 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 645 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 557 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 743 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5200 جنيه.

وأرجع نادي نجيب زيادة أسعار الذهب في مصر إلى ارتفاعها عالميا، حيث زاد سعر الأوقية بنحو 20 دولارا.

وبحسب وكالة رويترز، استقرت أسعار الذهب عالميا اليوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة بدعم من انخفاض الدولار.

وقالت الوكالة إن ذلك يأتي بعدما خيب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعات المستثمرين الذي كانوا ينتظرون تعليقات أكثر تشددا بشأن رفع سعر الفائدة.

ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة أمس الأربعاء، وتوقع رفعها مرتين أخريين على الأقل خلال 2018 مقارنة مع توقعات معظم مراقبي السوق برفعها ثلاث مرات أخرى.

وفي الساعة 0739 بتوقيت جرينتش اليوم، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1332.77 دولار للأوقية (الأونصة)، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1336.59 دولار للأوقية أمس، كما حقق أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ 17 مايو 2017.