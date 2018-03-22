الملا يبحث مع سنام الإيطالية المشاركة في تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول، مع ماركو ألفيرا الرئيس التنفيذي لشركة سنام الإيطالية، والسفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني، فرص ومجالات التعاون خلال الفترة المقبلة في ظل زيادة الأنشطة البترولية في مصر وتنفيذ برنامج متكامل لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول.



وتعمل شركة سنام المتخصصة في مجال التنفيذ والإدارة المتكاملة للبنية التحتية للغاز الطبيعي في إيطاليا والقارة الأوروبية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.



وقال الوزير إن الشركة يمكن أن تلعب دورا مهما في المشاركة في مشروع المركز الإقليمي في ظل ما تمتلكه من خبرات.



وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بكافة المقومات الأساسية للمشروع من بنية تحتية وكوادر بشرية مدربة، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز الطبيعي المهمة التي تحققت مؤخرا في البحر المتوسط، ومصانع إسالة الغاز في دمياط وإدكو، فضلاً عن شبكة قومية للغازات تغطي معظم مناطق مصر المختلفة.



وقال رئيس شركة سنام إن هناك اهتماما خاصا لدى شركته بمنطقة شرق المتوسط التي شهدت تحقيق عدد من اكتشافات الغاز المهمة وذلك للمساهمة بدور في تنفيذ البنية الأساسية لنقل الغاز إلى الأسواق والتسهيلات القائمة.



وتستهدف مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، عبر استيراد الغاز الطبيعي من دول في شرق المتوسط وإسالته في مصر وإعادة تصديره لدول أخرى، إلى جانب إمكانية تصدير الفائض عن الإنتاج من الحقول المصرية.



وبدأت مصر الإنتاج من حقل الغاز العملاق ظهر في البحر المتوسط، في ديسمبر الماضي بإنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب، والذي تتولى تنميته شركة إيني - الإيطالية أيضا -، إلى جانب شركات روسنفت الروسية، وبي بي البريطانية، ومبادلة الإماراتية.