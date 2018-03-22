6 فروع جديدة لبنك مصر في الأقصر قريبًا

الأقصر - محمد محروس:

قال أحمد العادلي نائب أول مدير عام منطقة فروع بنك مصر بجنوب الصعيد، إن المرحلة المبقلة ستشهد افتتاح فروع جديدة لبنك مصر في مدن ومناطق القرنة، وطيبة، والحلة، وأصفون بإسنا، وأرمنت الحيط، والبغدادي بجوار المنطقة الصناعية.

وأكد العادلي، أن جميع الفروع التي سيتم افتتاحها خلال عام، وذلك عن طريق تجهيز مبان سابقة أو تخصيص أراضي مقابل أجر في إطار التعاون بين محافظة الأقصر وبنك مصر لتنفيذ خطة البنك في التوسع في مراكز ومدن المحافظة لخلق فرص عمالة بين أبناء الأقصر.

وأشار نائب مدير فروع جنوب الصعيد، أن مدن الزينية والبياضية ستكون في الحسبان في الخطة القادمة للبنك.