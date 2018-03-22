4 شباب يتبرعون بـ 20 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر

كتبت- منال المصري:

تبرع 4 شباب بنحو 20 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر، من أرباحهم التي حققوها من مشروع سيارات النقل المبرد التي حصلوا عليها من الصندوق.

وكان الصندوق وفر 500 سيارة نقل مبرد حمولة 5 أطنان للشباب.

وقال الصندوق في بيان، حصل عليه مصراوي، إن المتبرعين هم ، محمد عرفان (33 سنة)، ومحمد عبد الرؤوف (39 سنة)، ومحمد سعيد (31 سنة)، وطارق ربيع (42 سنة).

ونقل البيان عن الشباب الأربعة قولهم إن هذا التبرع "هو رد الجميل لصالح الصندوق، من أجل أن يساهم هذا التبرع في دعم الصندوق لدوره والذي ساعدهم في توفير فرصة عمل لهم تدر أرباحًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مروا بها".

وقال محمد عرفان، "حصل ركود في شغلي، وقابلت صعوبات علشان ظروف البلد، ومجرد إننا سمعنا عن مشروع الرئيس، قدمت عليه، والصندوق ساعدني وعملت فلوس كتيرة، بحسب البيان.

وتابع "الصندوق مش بس قدملي دعم مادي، كمان قدملي دعم معنوي بعد الثقة اللي رجعلتي في نفسي".

وقال محمد عبدالرؤوف، إن "الصندوق سهل علينا كل حاجة علشان نبدأ المشروع، من تراخيص وتوفير معدات وتدريبات".

وقال الصندوق، في بيان، إنه واصل لليوم الثاني على التوالي، تسليم السيارات للشباب المستفيدين من مشروعات "تمكين الشباب وخلق فرص عمل" ويبلغ عددهم 356 سيارة نقل حمولة 1.5 طن، حيث تم اليوم تسليم 100 سيارة للمستفيدين بعدد من محافظات مصر، بالتنسيق مع كل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره الجهة المنفذة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبارها الجهة المسؤولة عن السلع الشهرية المرصودة لكل سيارة ومتابعتها.

ويهدف المشروع إلى توفير عدد 1050 فرصة عمل، في 22 محافظة من المحافظات ذات الاحتياج لسيارات النقل المبرد والمجهزة لتبريد وتجميد السلع من قبل الهيئة العربية للتصنيع.