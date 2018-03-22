في شهر افتتاح حقل ظُهر.. إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يرتفع 28.5% في يناير

كتبت - إيمان منصور:

ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 28.5% خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في يناير الماضي 3.6 مليون طن مقابل 2.8 مليون طن، خلال نفس الشهر العام الماضي.

وفي يناير الماضي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، حقل ظُهر العملاق للغاز الطبيعي، بمعدل إنتاج يومي 350 مليون قدم مكعب، على أن يرتفع الإنتاج إلى 700 مليون قدم مكعب في مايو المقبل، وصولا إلى 2.7 مليار قدم مكعب في عام 2020.

وتقدر الاحتياطيات الأصلية من الغاز في حصل ظهر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ويغطي مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع.

وتشير البيانات إلى ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي في يناير الماضي إلى 3.6 مليون طن مقابل 3.3 مليون طن، مقابل نفس الشهر العام الماضي.

وبحسب النشرة المعلوماتية الشهرية للجهاز، والتي حصل مصراوي على نسخة منها، ارتفع إنتاج مصر من البوتاجاز خلال شهر يناير الماضي بنحو 9.1%.

وارتفع إنتاج البوتاجاز خلال يناير الماضي إلى 159 ألف طن مقابل 145.7 ألف طن في نفس الشهر من العام السابق.

وانخفضت واردت مصر من البوتاجاز في يناير الماضي بنحو 19%، مقارنة بنفس الشهر، مسجلا 260.8 ألف طن مقابل 219.2 ألف طن، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.

وبحسب نشرة الجهاز، استهلكت مصر في يناير نحو 405.6 ألف طن من البوتاجاز مقابل 406.5 ألف طن خلال يناير 2017.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء فإن إنتاج السولار خلال يناير الماضي تراجع إلى 554 ألف طن مقابل 607 ألف طن لنفس الشهر من العام الماضي، كما تراجع استهلاكه بنحو 4.6% إلى 1.16 مليون طن.