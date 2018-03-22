بنك التعمير والإسكان يوافق على زيادة رأسماله المصدر والمدفوع

القاهرة- مصراوي:

وافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، على دعوة الجمعية العامة غير العادية، للنظر في زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من الاحتياطي القانوني.

وقال البنك في بيان للبورصة، اليوم الخميس، إن زيادة رأس المال ستتم بواقع "سهم لكل عشرة أسهم، قيمة السهم عشرة جنيهات".

كما وافق مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في توزيعات حصة المساهمين في الأرباح المحققة لعام 2017، بواقع 1.5 جنيه لكل سهم.

وقفزت أرباح البنك خلال العام الماضي بنسبة 66.9% لتصل إلى 1.075 مليار جنيه مقابل 644 مليون جنيه في عام 2016.

يذكر أن بنك التعمير والإسكان جاء ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، والذي يضم في مرحلته الأولى 23 شركة وبنكا.

وتطرح الحكومة بعض هذه الشركات والبنوك في البورصة لأول مرة، والبعض الأخر مدرج بالفعل في البورصة وستطرح الحكومة حصص جديدة من أسهمها في السوق.

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