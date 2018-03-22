وزيرة التخطيط تستقبل وفدا من حكومة إمارة الشارقة الإماراتية

كتبت - إيمان منصور:

استقبلت هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس الأربعاء، وفدا من حكومة إمارة الشارقة الإماراتية، بهدف بحث التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحالية في مصر، ومدى إمكانية استفادة قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى في الشارقة بالإمارات من تلك التطورات.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس، قالت هالة السعيد "نتطلع لمزيد من التعاون في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين".

وعرض صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، خلال اللقاء، محاور خطة الإصلاح الإداري، حيث قال إن وزارة التخطيط تعمل على وضع هيكل نمطي للوزارات المصرية يشمل الاختصاصات الموحدة والمتكررة مثل إدارات شئون مالية وقانونية ووحدات للموارد البشرية ووحدات المتابعة ومكاتب الوزراء.

كما يتم حاليا استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدات الحوكمة، والتدقيق الداخلي، وتحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية، وفصل وحدات التخطيط عن وحدات المتابعة والتقييم، بحسب الشيخ.

ويتم أيضا استحداث إدارة متخصصة للمشروعات داخل الوزارات المختلفة ووحدات لإدارة المخاطر والأزمات داخل الأجهزة الإدارية المختلفة، وفقا للشيخ.

وذكر الشيخ أن هناك إجراءات إصلاحية أخرى تأتي في مرحلة لاحقة حيث سيتم استحداث وحدة الموظف الحكومي، والتي تتيح الخدمات المختلفة التي يحتاجها الموظف داخل وحدته حتى يتفرغ لأداء عمله.

وقال الشيخ إن الوزارة بصدد مراجعة نظام عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين البالغ عددها 140 مركزا على مستوى 318 وحدة محلية ما بين مدينة وحي منتشرة على مستوي الجمهورية، وإن عملية التحديث تشمل تطوير النظم التكنولوجية المعمول بها في تلك المراكز والتي بدأت تنفيذها بالفعل في محافظات القناة.

كما تسعى وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية لتطبيق موازنة البرامج والأداء على كل الوزارات بحلول عام 2020، بحسب جميل حلمي مستشار الوزيرة للشؤون الاقتصادية.

وقال جميل، إنه يجري العمل حاليا مع 16 وزارة بنظام موازنة البرامج والأداء، حيث تمت مناقشة المسودات لتتوافر الموازنات النهائية بنهاية مارس الجاري تمهيدا لعرضها على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم الخميس، يستقبل الجهاز اليوم وفد حكومة إمارة الشارقة الإماراتية، وممثلين من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد".

وتهدف الزيارة إلى التعرف على أنشطة الجهاز التنموية المختلفة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وبحث سبل التعاون بين الجهاز والمؤسسات المثيلة في الشارقة للنهوض بهذا القطاع وتشجيع الشباب العربي علي ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي، بحسب البيان.