الشرقية للدخان توقع اتفاقية تصنيع سجائر "ويست" مع المنصور الدولية

كتب - مصطفى عيد:



وقعت الشركة الشرقية للدخان مساء أمس الأربعاء، اتفاقية تصنيع مشترك مع شركة المنصور الدولية للتوزيع بصفتها المرخص لها بتصنيع وتوزيع أصناف سجائر ويست (WEST) داخل السوق المحلي، بحسب بيان من الشركة الشرقية للبورصة اليوم الخميس.



وقالت الشركة الشرقية للدخان إن مدة الاتفاقية 5 سنوات تبدأ من 21 مارس الجاري وحتى 20 مارس 2023، على أن يتم تقسيم الأرباح والخسائر بعد خصم كافة مصاريف البيع والتوزيع للمنتج بنسبة 50% لكل شركة.



ونصت الاتفاقية على أن تتولى شركة المنصور عملية تسويق وتوزيع وبيع سجائر ويست داخل مصر، حيث تستهدف خطة البيع المتوقعة خلال السنة الأولى من الاتفاقية 281 مليون سيجارة، بسعر بيع للعلبة 18 جنيها للمستهلك.



وتقوم المنصور بتصنيع سجائر ويست داخل منشآت الشركة الشرقية للدخان، وذلك بترخيص من شركة ريمتسما سيجار تنفابريكن الألمانية "مالكة العلامة التجارية".