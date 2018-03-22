قابيل: معرض التجارة الأفريقي يناقش مشكلات النقل واللوجستيات في القارة

كتبت - إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مصر ستستضيف خلال شهر ديسمبر المقبل فعاليات معرض التجارة الافريقي والذى تنظمه هيئة تنمية الصادرات المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك".

وأضاف الوزير أن استضافة مصر لهذا الحدث يأتي في إطار حرصها على تعزيز علاقاتها مع كافة الدول الأفريقية خاصة في ظل إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بالعاصمة الرواندية كيجالي على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، وشاركت فيه شيرين الشوربجي رئيس هيئة تنمية الصادرات، وبينيديكت أوراما رئيس بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي، وألبرت موشانجا مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة.

وقال الوزير إن مصر وقعت على استضافة الدورة القادمة من المعرض وذلك خلال الفترة من 11 الى 17 ديسمبر 2018، حيث يعد المعرض هو الأول من نوعه في إفريقيا، حيث سيوفر منصة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية والسوقية وسيمكن المشترين والبائعين والمستثمرين والبلدان من إبرام صفقات تجارية.

وأضاف الوزير أن هذه الصفقات التجارية تسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين بلدان القارة السمراء خاصة في ظل انخفاض حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية من 63.4 مليار دولار خلال عام 2016 إلى 38 مليار دولار خلال عام 2017.

وأشار قابيل إلى أنه سيتم عقد مؤتمر موسع طوال فترة المعرض لبحث عدد من القضايا والملفات التجارية والاقتصادية المتعلقة بالشأن الإفريقي، فضلا عن بحث سبل تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة، وتيسير التجارة وإزالة العوائق والتحديات التي تواجه المستثمرين الأفارقة داخل القارة.

ومن المنتظر أن يبحث هذا المؤتمر أيضا التغلب على المشكلات المتعلقة بالنقل واللوجستيات والحواجز الجمركية، فضلاً عن التعرف على سلاسل القيمة الخاصة بتجارة الدول الأفريقية وطرق تعزيزها وتطويرها، وفقا للوزير.

وذكر قابيل أن هيئة تنمية الصادرات التابعة للوزارة ستتولى متابعة كافة الترتيبات وتقديم كل التيسيرات للجهات المشاركة في المعرض بهدف إنجاح هذه الدورة والوصول إلى نتائج تحقق صالح كافة الدول المشاركة.

ومن المخطط أن يستقبل المعرض أكثر من 1000 عارض و4500 مشترٍ للمنتجات يمثلون 55 دولة إفريقية، ومن المتوقع أن يستقبل نحو 100 ألف زائر إفريقي و60 ألف زائر محلي، بحسب شيرين الشوربجي.

وقالت شيرين إن المعرض يركز على عدد كبير من القطاعات تتضمن السيارات، والمنتجات الزراعية، ومواد البناء، والسياحة، والمنتجات الطبية والدوائية، والصناعات الثقيلة، والطاقة، والنسيج والملابس، والصناعات الهندسية.

وأضافت أن أهمية هذا المعرض تأتي في سعي مصر لزيادة معدلات التجارة البينية بينها وبين الدول الإفريقية، حيث تشير الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التجارة إلى وجود فرص هائلة لزيادة حجم التجارة المتبادلة بين مصر وقارة إفريقيا والوصول بها إلى 3 مليارات دولار سنويا.

وتتركز هذه الفرص في عدد من المجالات خاصة المنتجات الزراعية، ومعالجة الغذاء، ومواد البناء، والمواد الكيماوية، والصناعات الهندسية، وفقا لشيرين.

وقال بينيديكت أوراما رئيس مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي، إن إقامة هذا المعرض، والذي ستستضيفه مصر تحت رعاية وودعم البنك والاتحاد الإفريقي، يعكس خطة وأهداف البنك نحو تعزيز حركة التجارة الإفريقية ، حيث أنه من المقرر عقد هذا المعرض مرة كل عامين.