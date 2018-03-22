3 بنوك ترفع أسعار الدولار أمام الجنيه مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

رفعت 3 بنوك سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما ظل السعر مستقرا في 6 بنوك أخرى، فيما رفع بنك قناة السويس، سعر الشراء فقط.

وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع مقابل 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع مساء أمس.

وصعد سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مقابل 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.60 جنيه مقابل 17.59 جنيه مساء أمس، بينما استقر سعر البيع عند 17.69 جنيه.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في البنك العربي الإفريقي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي القاهرة والبركة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.60 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.