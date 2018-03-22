13.7 % ارتفاعا في إيرادات قناة السويس خلال شهر فبراير

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 13.7% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وأظهرت بيانات لمجلس الوزارء اليوم الخميس أن إيرادات القناة خلال فبراير الماضي بلغت 435.8 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 60 مليون دولار عن نفس الشهر العام الماضي، والتي بلغت 375.8 مليون دولار.

وعلى أساس شهري تراجعت إيرادات القناة في فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق له يناير، حيث بلغت الإيرادات وقتها 451.9 مليون دولار.

تختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وخلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 10.8% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب بيانات لوزارة التخطيط الشهر الماضي.

وافتتحت مصر توسعة للمجرى الملاحي للقناة للقناة تحت اسم قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، ليسمح بمرور عدد أكبر من السفن ومن ثم ارتفاع إيرادات القناة.

وتتوقع هيئة قناة السويس أن ترتفع إيراداتها من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بفضل هذه التوسعة الجديدة.

لكن إيرادات الهيئة من مرور السفن تراجعت في عامي 2015 و2016 بسبب انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية.